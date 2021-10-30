Geçitkale-Tatlısu Anayolu'nda Kaza! 2 Kişi Yaralandı

Geçitkale-Tatlısu Anayolu'nda dün saat 22:30 sıralarında dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Geçitkale-Tatlısu anayolu 6-7 km arasında dün saat 22:30 raddelerinde, Gboyega Franklın Odabira (E-23) adına kayıtlı SN 234 plakalı aracı ile Tatlısu istikametinden Geçitkale istikametine giderken boğaz mevkiine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçmesiyle bu esnada aracının ön kısmı ile Şenay Karafelikli (K-29 )yönetimindeki MF669 plakalı salon aracın ön kısmına aracının ön kısmı ile çarptı. Kazada hafif yaralanan her iki sürücü de Gazimağusa Devlet hastanesine kaldırılarak Acil Serviste müşahade altına alındı.

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30/10/2021 10:00