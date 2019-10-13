Kazak sanatçıların sergileri 15 Ekim’de YDÜ’de açılacak

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi ile Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev’a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 15 Ekim Salı saat 08.00’de, Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi YDÜ Hastanesi Sergi Salonunda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’a ait kişisel resim sergilerinden oluşan karma sergi ise saat 08.45’te İletişim Fakültesi sergi salonunda açılacak.

13/10/2019 12:37