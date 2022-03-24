Kazakistan: Petrol sevkiyatı için alternatif güzergahlar araştırılyor

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24/03/2022

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Kazakistan: Petrol sevkiyatı için alternatif güzergahlar araştırılyor

Kazakistan Enerji Bakanlığı, Karadeniz'deki şiddetli fırtına nedeniyle ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin taşındığı Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nun Novorossiysk Deniz Terminali'nde meydana gelen kazanın ardından, sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk'te rüzgar hızının saniyede 35 metreye ulaştığı kuvvetli bir fırtına nedeniyle konsorsiyumun söz konusu kentte yer alan terminalindeki tankerlerin hasar gördüğü hatırlatıldı.

Bunun sonucunda terminalin geçici olarak onarım ve temizlik çalışmalarına kapatıldığı kaydedilen açıklamada, "Kazakistan Enerji Bakanlığı, alternatif güzergahlar üzerinden petrol ihracatını artırma olasılığını araştırıyor ve aynı anda Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu ile de terminalin yeniden işleyişe açılmasının zamanlaması konusunda istişareler yürütüyor." ifadeleri kullanıldı.

Hazar Boru Hattı, burada pompalanan toplam petrolün yaklaşık yüzde 80'ini oluşturan Kazakistan petrolünün ana ihracat rotası olarak biliniyor.

Söz konusu boru hattından, günde, Kazakistan’daki petrol sahalarından çıkarılan ve CPC, Chevron, Exxon Mobil, Eni ve Shell gibi şirketler tarafından üretilen yaklaşık 1,2 milyon varil petrol taşınıyor.

24/03/2022 15:08
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