HABER KIBRIS

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Açılıyor

 Kazakistan’dan 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Pazartesi günü açılıyor.

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27/04/2019

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“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Açılıyor

 Kazakistan’dan 6 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 30 eserden oluşan “Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi” Pazartesi günü açılıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, açılış saat 09.00’da Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak. 

“Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi”,  13 Mayıs 2019 tarihine kadar 08.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

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TAGS:  Kazakistan, RESİM, SERGİ, HABER, KIBRIS
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