“Kazakistan Sanatçıları Sergisi” Açıldı

Kazakistan’dan 9 sanatçının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 40 eserden oluşan Kazakistan Sanatçıları Resim Sergisi, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılarla davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistan sanatçıları adına Amanat Nazarkul ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından Kazakistanlı 9 sanatçıya teşekkür plaketi takdim edilerek serginin açılışı gerçekleştirildi.

Dekoratif unsurlar ile gerçekliğin tuvale yansıtıldığı sergi, 9 Ağustos’a kadar hafta içi, 08.00-16.00 saatleri arasında İrfan Günsel Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.