Kazakistan ve Türkiye’den sanatçıların sergileri YDÜ’de açıldı

Kazakistan’dan 4 ressamın Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve toplamda 25 eserden oluşan resim sergisi ile Türkiye’den 6 sanatçının 35 eserden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından açıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre Kazakistanlı sanatçılar Murat Zhetpissaliev, Shalkar Kabdesh, Kazhybek Baimuldin, Bakhytbek Talkambaev’in Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak ayrı ayrı hazırladığı ve 25 eserden oluşan Resim Sergisi ile Türkiye’den akademisyen sanatçılar Eren Laçin, Parvin Ghorbanzadeh Dizaji, Şeyma Topçu, Ümmihan Bulut, Yalda Jafari Yaghin, Asiye Sarioğlu Demirörs’ün 35 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” açılışı Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda gerçekleştirildi.

Açılışlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi rektör yardımcıları, dekanlar, öğretim üyeleri, sanatçılar ile davetli misafirler katıldı.

Serginin açılışında, Yakın Doğı Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Tamer Şanlıdağ, Kazakistanlı sanatçılar adına Kazhybek Baimuldin, Türkiye’den gelen sanatçılar adına Parvin Ghorbanzadeh Dizaji ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu konuşma yaptı.

Şanlıdağ açılışta yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri ile yarışan, dünyanın ilk 500 üniversitesi arasına girmeyi hedeflemiş bir üniversite olarak, sahip olduğu eğitim ve araştırma birikimiyle enerjisini yerel ve küresel ölçekte toplumların ekonomik, sosyal, psikolojik ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için kullanmakta olduğunu belirtti.

Kazakistanlı sanatçılar adına konuşan Kazhybek Baimuldin “Nasıl bir dalga diğer dalgaları yakalayıp yükselir ve böylece muhteşem bir görsellik ve güzellik kesiti yaratır ya. İşte o an düşündüm ki bu güzelliğin arkasında büyük bir güç var” dedi.

Türkiye’den gelen Baskı Resim Sanatçıları adına konuşan Parvin Ghorbanzadeh Dizaji ise; “Sergi açılışımıza gelerek, bizleri onurlandırdığınız için kendi adıma ve katkısı olan tüm sanatçılarımız adına çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu tarafından Kazakistanlı sanatçılar ile Türkiye Baskı Resim sanatçılarına teşekkür belgeleri takdim edildi.

Ödül takdimi sonrasında resim sergisi ile Türkiye Baskı Resim Sanatçıları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergi kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiler gezilerek eserler incelendi. Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2 ayrı sergi, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında 30 Eylül tarihine kadar Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi sergi salonunda ziyaret edilebilecek.

24/09/2019 17:23