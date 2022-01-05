Kazakistan'da akaryakıt protestolarından dolayı OHAL ilan edildi

Kazakistan'da hükümetin akaryakıt fiyatlarını artırması üzerine binlerce kişi hükümet binalarına doğru yürüyüşe geçti. Polis göstericilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale etti.Ülkede sosyal medya uygulamalarına erişim kısıtlandı

Kazakistan’ın batısındaki Janaözen kentinde LPG zammına karşı başlatılan protestoların ülke geneline yayılması sonucu Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle 5-19 Ocak tarihleri arasında Almatı şehri ile Mangistau bölgesinde OHAL ilan edildiği belirtildi.

2 Ocak’ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde LPG fiyatına yapılan zamma karşı sürücülerin başlattığı gösteriler, daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçradı.

Kazakistan’ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler, öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılarak halk gösterilerine dönüştü.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov başkanlığında kurulan özel hükümet komisyonu, Aktau’da protestocularla görüşerek LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 dolar) düşürdüklerini, ayrıca protestoya katılan kişilere yönelik herhangi bir hukuki ceza uygulanmayacağını belirtti.

Buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunuldu.

Cumhurbaşkanı Tokayev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, göstericilerden ülke istikrarı ve birliğini baltalamayı amaçlayan “yıkıcı kişilerin” çağrılarına uymamalarını istedi.

1 Ocak 2022 tarihi itibariyle ülkede LPG'nin litre fiyatı 60 tengeden 120 tengeye çıkarılmıştı. Bu durum özellikle araçların yüzde 90’ının LPG ile çalıştırıldığı Mangistau eyaletinde büyük tepkiye yol açmıştı.

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05/01/2022 09:23