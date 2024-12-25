Kazakistan'da Azerbaycan'a ait 67 yolcu ve 5 mürettebat taşıyan uçak düştü!

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı’nın açıklamasına göre Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den Çeçenistan’ın Groznıy kentine seyreden yolcu uçağı, Kazakistan’da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.

Azerbaycan basını uçakta 5’i mürettebat 72 kişinin bulunduğunu geçerken, ilk belirlemelere ve olay yerinden gelen görüntülere göre kazadan sağ kurtulan yolcular var.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 6 kişinin sağ kurtulduğunu duyurdu.

Sputnik Kazakistan muhabiri, uçağın kuş sürüsüne çarpması nedeniyle düştüğü üzerinde durulduğunu aktardı.