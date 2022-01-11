Kazakistan'da başbakan Alihan Smailov oldu

Akaryakıt zammı nedeniyle halkın sokaklara döküldüğü Kazakistan'da yeni başbakan Alihan Smailov oldu. Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak" dedi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ise Rusya destekli barış gücü askerlerinin iki aşamalı bir şekilde en fazla 10 gün içerisinde çekileceğini duyurdu. Diğer taraftan, güvenlik güçleri ile protestocular arasında yaşanan çatışmalarda en az 164 kişi hayatını kaybetti ve ülke genelinde kamu binaları ateşe verildi.

YENİ BAŞBAKAN BELLİ OLDU

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Meclisi genel toplantısında, başbakanlık görevine Alihan Smailov’un adaylığını sundu.

Smailov, tüm siyasi parti milletvekilleri tarafından "evet" oyu alarak ülkenin 12. Hükümet Başkanı oldu.

Daha önceki kabinede Başbakan Birinci Yardımcısı olarak görev yapan 50 yaşındaki Smailov, 5 Ocak’ta eski Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamlara karşı başlatılan protestoların ardından istifa etmesiyle geçici olarak hükümet başkanlığını üstlenmişti.

Smailov, oylamanın ardından başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, böyle bir zamanda kendisine güvenen Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e ve milletvekillerine teşekkür etti.

"VATANDAŞLARIN TÜM YASAL TALEPLERİ KAYDA ALINACAK"

Öncelikli görevinin ülkede makroekonomik istikrarı sağlamak ve enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Smailov, “Vatandaşların tüm yasal talepleri kayda alınacak ve uygulanacak" dedi.

KGAÖ BARIŞ GÜCÜ EN DAZLA 10 İÇERİSİNDE ÇEKİLECEK

Bununla brilikte, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, "KGAÖ Barış Gücü iki gün sonra aşamalı şekilde Kazakistan'dan çıkmaya başlayacak, çekilme süreci en fazla 10 gün olacak" dedi.

164 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Öte yandan, önceki gün Kazakistan'da bir haftadır süren protestolardaki insani bilanço açıklamıştı.

Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiğine göre, 2'si çocuk 164 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin 103'ü ise ülkenin en büyük kenti Almatı'dan.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası atarak müdahale etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi.

Tokayev, 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor.

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11/01/2022 09:04