Kazakistan'da düşen uçaktan kurtulan 4 kişi Aktau'da yoğun bakımda



Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçaktan kurtulanlardan Aktau Bölgesel Hastanesinde tedavisi devam eden 6 kişiden 4'ünün yoğun bakımda olduğu bildirildi.

Aktau Bölgesel Hastanesi Bölüm Başkanı Janar Baymanova, dün düşen uçaktan kurtulan 29 kişiden 27'sinin ambulanslarla hastanelerine sevk edildiğini, 2 çocuğun da kentteki çocuk hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Baymanova, hastalardan 11'inin doğrudan yoğun bakıma alındığını, kalanların ise travmatoloji, beyin cerrahisi ve cerrahi bölümlerinde müdahalelerinin yapıldığını belirterek, "Dün gece Kazakistan, Azerbaycan ve Rusya'dan doktorlar ortak istişare yaptılar ve bugün sabah saatlerinde Rusya'dan gelen doktorlar, 1'i çocuk, 4'ü ağır ve 4'ü orta durumdaki 9 hastayı ülkelerine naklettiler. Öğleden sonra da Azerbaycanlı doktorlar 13'ü yetişkin ve 1'i çocuk 14 hastayı götürdüler." dedi.

Şu anda hastanede 3'ü Azerbaycan, 3'ü de Kırgızistan vatandaşı 6 hastanın tedavisinin devam ettiğini dile getiren Baymanova, "Hastalardan 4'ünün durumu ağır ve onlar yoğun bakımda. Yoğun bakımdakilerden bir kadın hastanın durumu ciddiyetini koruyor. Diğer 2 kişinin ise durumları orta." diye konuştu.