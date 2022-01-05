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Kazakistan'da hükümet istifasını verdi

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05/01/2022

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Kazakistan'da hükümet istifasını verdi

Kazakistan'ın eski başkenti Almatı'nın merkezi iki gündür, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolara sahne oluyor.

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 2

 

Gece boyunca devam eden protestolar öğle saatlerine doğru yeniden alevlendi.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 3

 

Gösteri alanlarına plakasız araçlarla çok sayıda kişinin bırakıldığı görüldü. Bazı göstericilerin yüzlerini kapatmaları ise dikkati çekti.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 4

 

Alanda polis ve askeri araçlar ateşe verildi. Polis, göstericilere ses bombası atarak müdahale etti.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 5

 

Meydana demir çubuklarla gelen göstericiler, şehrin merkezindeki Almatı Eyalet Valiliği binasına girdi.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 6

 

Göstericilerin, halihazırda şehirdeki Cumhurbaşkanlığı Konutuna doğru ilerledikleri belirtildi.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 7

 

Almatı Halk Sağlığı Departmanı, gösterilerde 190 kişinin yaralandığını, 40 kişinin ise hastanelere kaldırıldığını aktardı.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 8

OHAL İLAN EDİLDİ

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, imzaladığı kararnameyle, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle 5-19 Ocak tarihleri arasında Almatı şehri ile Mangistau bölgesinde olağanüstü hal ilan etmişti.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 9

 

Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan'da protesto gösterileri nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiği bildirildi.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 10

 

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı sitesi Akorda'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başkentte OHAL ilan edilmesini onaylayan kararnameyi imzaladı.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 11

 

Buna göre, 5 ve 19 Ocak tarihleri arasında başkent Nur Sultan'da OHAL ilan edildi.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 12

 

Halkın güvenliğini sağlamak amacıyla ilan edilen OHAL durumunda, şehirde saat 23.00'ten 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 13

 

Başta toplum düzeni olmak üzere kamu ve stratejik binaları koruma önlemleri artırılacak. Şehre giriş ve çıkış kısıtlaması getirilecek.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 14

PROTESTOLAR LPG FİYATINA YAPILAN ZAM NEDENİYLE BAŞLAMIŞTI

Ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde 2 Ocak’ta araç sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 15

 

Kısa sürede Kazakistan’ın tüm petrol ve doğal gaz rezervlerinin bulunduğu batı kesimindeki Aktau başta olmak üzere Atırau, Aktöbe ve Oral şehirlerinde düzenlenen destek amaçlı gösteriler öğleden sonra ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 16

 

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Yerali Tugjanov başkanlığında kurulan özel hükümet komisyonu ise LPG fiyatını litre başına 50 tengeye (0,11 dolar) düşürdüklerini açıklamıştı.

 

Kazakistan’ın Almatı şehrinde protestocular Valilik binasına girdi, başkentte OHAL ilan edildi - 17

Buna rağmen devam eden gösterilerde mevcut hükümetin istifasına ilişkin sloganlar atılmış, halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin öneriler dile getirilmişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı başlatılan protestolardan hükümeti sorumlu tutarak, Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin istifasını kabul etmişti.

05/01/2022 14:22
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