Kazakistan'da kutup soğukları hayatı durdurdu

Birçok şehirde hava sıcaklığının eksi 35 derecenin altına inmesi üzerine okullar tatil edildi, yetkililer yola çıkılmaması için uyarılar yapıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana ile Karaganda, Pavlodar ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde hava sıcaklığının eksi 35'in altına düşmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Astana Valiliği Eğitim İdaresinin açıklamasında, hava sıcaklığının eksi 35'in altına düşmesi nedeniyle bugün okulların tatil edildiği belirtildi.

Astana Valiliği Toplumsal Sağlık İdaresi de salı günü başlayan dondurucu soğukta 4'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin tedavi altına alındığını, söz konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Valilik, şehir sakinlerinin ısınabilecekleri kapalı durakların listesini yayınlarken, Vali Bahıt Sultanov da halkı, soğukta dışarıda kalan insanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Astana Olağanüstü Durumlar Departmanı, halkı araba ile uzun yolculuk yapmamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Karaganda, Pavlodar ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde de eğitime ara verildiğini belirtti.

Kazakistan Hidrometeoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, gündüz eksi 27 olan hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 37'nin altına düşeceği, soğuk havaların hafta sonuna kadar süreceği ifade edildi.