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Kazakistan'da kutup soğukları hayatı durdurdu

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07/02/2019

Kazakistan'da kutup soğukları hayatı durdurdu

Birçok şehirde hava sıcaklığının eksi 35 derecenin altına inmesi üzerine okullar tatil edildi, yetkililer yola çıkılmaması için uyarılar yapıyor.

Kazakistan'ın başkenti Astana ile Karaganda, Pavlodar ve  Doğu Kazakistan eyaletlerinde hava sıcaklığının eksi 35'in altına düşmesi  nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.  

Astana Valiliği Eğitim İdaresinin açıklamasında, hava sıcaklığının  eksi 35'in altına düşmesi nedeniyle bugün  okulların tatil edildiği belirtildi.

Astana Valiliği Toplumsal Sağlık İdaresi de salı günü başlayan  dondurucu soğukta 4'ü çocuk olmak üzere 14 kişinin tedavi altına alındığını, söz  konusu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Valilik, şehir sakinlerinin ısınabilecekleri kapalı durakların  listesini yayınlarken, Vali Bahıt Sultanov da halkı, soğukta dışarıda kalan  insanlara karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Astana Olağanüstü Durumlar Departmanı, halkı araba ile uzun yolculuk  yapmamaları ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan, Karaganda, Pavlodar ve Doğu Kazakistan eyaletlerinde de  eğitime ara verildiğini belirtti.

Kazakistan Hidrometeoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, gündüz  eksi 27 olan hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 37'nin altına düşeceği,  soğuk havaların hafta sonuna kadar süreceği ifade edildi.

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TAGS: Kazakistan’da kutup soğukları hayatı durdurdu, haber, kıbrıs
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