Kazakistan'da savaş uçağı düştü
16/04/2021
Kazakistan’ın Balkaş kentinde eğitim uçuşu yapan "Su-30SM" tipi savaş uçağı iniş sırasında düştü. Mürettebat kazadan sağ kurtuldu.
Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kazanın yerel saatle 20.45 sularında meydana geldiği ifade edildi.
Havacılık Eğitim Merkezi’nde eğitim uçuşu yapan "Su-30SM" tipi savaş uçağının iniş sırasında düştüğü, mürettebatın fırlatma yöntemiyle kazadan sağ kurtuldukları belirtildi.
Kaza nedeninin araştırılması için olay yerine özel ekip gönderildi.
Rusya tarafından geliştirilen çift motorlu bu uçaklardan, Kazakistan ordusunun envanterinde 24 adet bulunuyor.