Kazakistan'da Tokayev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Kazakistan'da dün gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan ilk sonuçları açıklandı. Kazakistan Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Nurkan Abdirov, oyların yüzde 81.31'ini alan mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ikinci kez cumhurbaşkanı seçildiğini duyurdu. Seçimlere katılım oranının yüzde 69.5 olduğunu belirten Abdirov, Halk Demokrasi Partisi (Auıl) adayı Jiguli Dayrabayev'in yüzde 3.42, Amanat Sendikalar Birliği adayı Meyram Kajıken'in yüzde 2.53, Ulusal Sosyal Hizmet Uzmanları Birliği adayı Karakat Abden'in yüzde 2.6, “Kazak Anneleri Gelenek Yolunda” adlı derneğin adayı Saltanat Tursınbekova'nın yüzde 2.12 ve Ulusal Sosyal Demokrat Partisi adayı Nurlan Auyesbayev'in yüzde 2.22 oy aldığını açıkladı. Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Abdirov ayrıca, seçmenlerin yüzde 5.8'inin "hepsine karşı" oy kutucuğunu işaretleyerek, hiçbir adayı desteklemediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, 1 Eylül'deki halka sesleniş konuşmasında erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını önermiş, 21 Eylül’de seçimin 20 Kasım’da yapılacağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

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21/11/2022 10:23