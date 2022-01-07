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Kazakistan'daki gösterilerde 26 protestocu hayatını kaybetti

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07/01/2022

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Kazakistan'daki gösterilerde 26 protestocu hayatını kaybetti

Kazakistan İçişleri Bakanlığı, yönetim karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 26 protestocunun yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kazakistan'da ilan edilen olağanüstü hal kapsamında güvenlik güçlerinin başlattığı operasyonun sürdüğü belirtildi.

Durumun kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada, tüm kentlerdeki idare ve belediye binalarının temizlendiği ve ülke genelinde 70 kontrol noktasının oluşturulduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Güvenlik güçleri, Almatı kentinde toplumsal düzeni sağladı, stratejik yerleri korumaya aldı. Caddelerde temizlik operasyonuna devam ediliyor." ifadesine yer verildi.

Terör tehlike seviyesinin "kritik kırmızı"ya çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, protestoculardan 26'sının öldüğü, 18'inin de yaralandığı ifade edildi.

Açıklamada, olaylarda 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

07/01/2022 09:35
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TAGS: Kazakistan, protesto, haber
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