Kazakistan’daki olaylarda gözaltı sayısı 7 bin 939’a ulaştı

Kazakistan’da akaryakıt zammıyla patlak veren olaylarda, aralarında başka ülke vatandaşlarının da bulunduğu 7 bin 939 kişi gözaltına alındı.

Kazakistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi.

Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 7 bin 939’a çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının bin 300’den fazla olduğu belirtildi.

Kazakistan medyası ise, şiddetli protestolar sırasında en az 164 kişinin hayatını kaybettiğini yazdı.

Daha önceki raporlarda 44 kişinin hayatını kaybettiği bilgisi verilmişti.

Kazakistan cumhurbaşkanlığı ofisi, önemli sayıda yabancı uyruklu da dahil olmak üzere yaklaşık 6 bin kişinin tutuklandığını açıkladı.

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’ta sıvılaştırılmış petrol gazına (LPG) yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar kısa sürede ülkenin batı ve güney illerine de yayılmıştı.

Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı’da polis araçlarını ateşe veren, kamu binalarını işgal eden protestocular, vatandaşlara silahla saldırdı.

Hükümet istifa etti

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tutulan hükümetin istifasını kabul etti.

Protestoların yayılması sonucu ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmişti. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı vermişti.

Tokayev, 7 Ocak’ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını açıklamıştı. Kazakistan’da güvenlik güçlerinin en yoğun ve uzun operasyonu Almatı’da olmuştu.

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10/01/2022 09:09