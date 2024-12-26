Kazakistan'daki uçak kazası hakkında son gelişmeler



Kazakistan’da 67 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağının düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi ise kazadan sağ kurtuldu. 2'si çocuk 29 kişi hastaneye kaldırıldı, 11 kişinin durumunun ciddi olduğu açıklandı.

Azerbaycan Hava Yolları’na ait J2-8243 sefer sayılı uçak, Kazakistan’ın Aktau kenti yakınlarında acil iniş yapmaya çalışırken alev aldı. Uçak, yoğun sis nedeniyle rotasını değiştirmiş ve Grozni’ye gitmek üzere havalanmıştı.

Acil iniş sırasında alev aldı

Görüntülerde, uçağın iniş takımları açık halde yüksek hızla yere doğru alçaldığı ve iniş sırasında alev aldığı görülüyor. Uçak, Aktau’ya yaklaşık 3 kilometre mesafede acil iniş yapmaya çalıştı.

Flightradar24 verilerine göre, uçak Çarşamba günü saat 03.55’te Azerbaycan’ın başkenti Bakü’den havalandı ve saat 06.28 civarında düştü.

Rus medyasındaki doğrulanmamış haberlere göre, uçağın düşmeden önce bir kuş sürüsüyle çarpışmış olabileceği iddia edildi.

Kurtulanlar ve kayıplar

Uçakta çoğunluğu Azerbaycan vatandaşı olan yolcuların yanı sıra Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan’dan da yolcular bulunuyordu.

Kazada, tatil için Çeçenistan’ın başkenti Grozni’ye giden bir kadın hayatını kaybederken, hasta çocuğunun tıbbi testlerini taşıyan bir annenin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Bir yolcunun yakınlarıyla temasa geçmeyi başardığı, ancak aynı aileden bir diğer kişinin akıbetinin belirsiz olduğu aktarıldı.

Kazadan kurtulanlar arasında yer alan bir oğul, kız kardeşine ulaşmayı başarırken, babası hakkında hâlâ haber alınamadığını ifade etti.

İncelemeler devam ediyor: Kara kutu bulundu

Kaza sonrası uçağın kara kutusunun bulunduğu bildirildi. Hem Azerbaycan hem de Kazakistan yetkilileri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uçağın üreticisi Brezilyalı Embraer şirketi, ilgili yetkililere yardım etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Azerbaycan Hava Yolları, Bakü ile Grozni ve Mahaçkale arasında yapılan uçuşların, kaza ile ilgili soruşturma tamamlanana kadar iptal edildiğini duyurdu.

Yüksek güvenlik kaydı

Embraer 190 tipi uçak, güvenilirliği ile tanınan bir model olarak biliniyor. Şirket, Boeing ve Airbus’ın küçük bir rakibi olarak dikkat çekiyor.

Yetkililer, kazanın ardından kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Kazanın ardından yayılan görüntülerde, bazı yolcuların enkazdan sürünerek çıktığı ve çeşitli yaralanmalarının olduğu görüldü.