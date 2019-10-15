Kazakistanlı sanatçıların hazırladığı sergiler YDÜ’de açıldı

Kazakistanlı sanatçılar Andrey Orazbayev, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’un Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladıkları Andrey Orazbeyev’in 90 eserinin bulunduğu ve toplamda 141 eserden oluşan dört ayrı kişisel resim sergisi Kazakistanlı sanatçılar Gania Chagataeva, Meldekhan Kassymbek, Nurlan Shilibaev, Sadir Kairbay ve Renat Yelubaev’a ait 25 çalışmadan oluşan karma resim sergisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan tarafından açıldı.

YDÜ’den verilen bilgiye göre, Andrey Orazbayev’a ait 90 eserden oluşan kişisel resim sergisi Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonunda, Galymzhan Suyunov, Turar Tulayev ve Sultan Amanzhol’a ait kişisel resim sergileri ile karma sergi ise saat İletişim Fakültesi sergi salonunda yer aldı.

Kazakistanlı Sanatçılara Ulug Beğ, Dogdurbek Nurgaziev ve Gümüş Anahtar Onur Ödülleri Takdim Edildi, Sergi Kurdeleleri Kesildi

Konuşmaların ardından Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ve Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel tarafından Kazakistanlı kişisel resim sergisi sanatçıları; Andrey Orazbayev’e Gümüş Anahtar onur ödülü ve Uluslararası Resim Ustaları Uluğ Beg ödülü, Sanatçı Galymzhan Suyuno’ya, Sanatçı Turar Tulayev’e Gümüş Anahtar Onur Ödülü, sanatçı Sultan Amanzhol’a ise Kırgızistanlı Devlet Sanatçısı Dogdurbek Nurgaziev’in anısına gelecek vaat eden Genç Sanatçılara Alasya Ödülleri kapsamında verilen “Dogdurbek Nurgaziev” ödülü ve Karma Resim Sergisine eserleri ile katılan Kazakistanlı sanatçılar Nurlan Shilibayev, Ganiya Chagatayeva, Meldekhan Kassymbek, Sadir Karibay ve Renat Yelubayev’e Teşekkür belgeleri takdim edildi ve sergi kurdeleleri kesildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi sergi salonu ve İletişim Fakültesi sergi salonlarında yer alan sergiler 25 Ekim tarihine kadar hafta içi 08.00-16.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

15/10/2019 17:41