Kazalar canımızı yakıyor!

Haber Kıbrıs-Özel

Ülkemizde artan ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları, herkesin canını yakıyor. Ülkemizin tüm ilçelerinde, özellikle de Başkent Lefkoşa’da adeta kazasız gün geçmiyor.

Hemen hemen her gün ülkemizin dört bir tarafından kaza haberleri geliyor. Sürücü hatalarının yanı sıra bozuk ve çukurlu yollarımız bir de geceleri kapkaranlık olunca, kazasız belasız araç kullanmak adeta marifet gerektiriyor.

Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgiye göre, Lefkoşa’da dün ve bu sabah 3 ayrı kaza meydana geldi. Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazalarda büyük çapta hasar oluştu. Yeşilyurt’ta ise bu sabah saat 01:30 sıralarında kaza meydana geldi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı

Sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Bu arada, dün Girne-Lefkoşa Anayolu’nda, Yeşilköy - Yenierenköy Anayolu’nda ve Gazimağusa'da kazalar meydana geldi. Kazalarda 2 kişi yaralandı.

Öte yandan vatandaşlar, birçok insanımızı trafiğe kurban vermemizin ya da ciddi yaralanmalarla sonuçlanan kazalardan hem sürücüleri hem de devleti sorumlu tutuyor.

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25/03/2023 13:54