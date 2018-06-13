Kazanacak ülkeyi 'yapay zeka' açıkladı

Goldman Sachs, yapay zeka kullanarak Dünya Kupası'nda hangi ülkenin kupaya uzanacağını belirledi.

Yarın ev sahibi Rusya'nın Suudi Arabistan ile yapacağı maç ile start alacak turnuva için yapay zeka oldukça detaylı bir rapor hazırladı.

FİNALİN ADI ALMANYA - BREZİLYA

Söz konusu rapora göre, rakiplerini eleyerek finale çıkmaya hak kazanacak iki ülke Brezilya ve Almanya olacak.

Almanya çeyrek finalde İngiltere'yi, yarı finalde ise komşu Portekiz'i turnuvanın dışında bırakacak.

Brezilya ise çeyrek finalde Belçika'yı, yarı finalde ise Fransa'yı turnuvanın dışında bırakarak finale yükselecek.

"ŞAMPİYON BREZİLYA OLACAK"

Aynı rapora göre, finalden istediği skor ile ayrılıp kupaya uzanacak ekip ise Brezilya olacak.

Yapay zekaya göre, Almanya ve Brezilya arasında oynanacak olan final mücadelesi 2-1'lik skor ile bitecek.

Benzer bir rapor geçtiğimiz haftalarda FIFA 19 tarafından hazırlanmıştı.

Yapımcı EA Sports, Dünya Kupası'na kadar beklemeyip, oyuncular için bu gerçekçi mod üzerinden bir simülasyon gerçekleştirdi ve 2018 Dünya Kupası'nın kazananını açıklamıştı.

Simülasyon sonuçlarına göre, Dünya Kupası'nda finale kalacak iki ülke Fransa ile Almanya olmuştu.

İki Avrupa temsilcisinin mücadelesinden kazanan taraf ise 5-4'lük skor ile Almanya olmuştu.

2014'TE BİLMİŞTİ

Oyunun yapımcısı EA Sports 2014 Dünya Kupası'nın sonunda Almanya'nın kazanacağını da yine FIFA oyunu üzerinden işaret etmiş ve haklı çıkmıştı.