Üstel: 2025 Bu Kez Sağlıkta Reform Yılı Olacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa İlçe Başkanlığı’nın düzenlediği geniş katılımlı etkinlikte vurguladı:

Etkinlikte konuşan Üstel, “ Bizim en büyük gücümüz birliğimizdir. Kurultayımızdan, birliğimizi daha da güçlendirerek çıkacağız. Durmak yok. Hizmete devam. İktidara devam, istikrarla devam” dedi.

Ülke genelinden partililerin yoğun katılım gösterdiği geceye, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.

HASİPOĞLU: ÜSTEL'İN KARARLI ADIMLARININ KAZANIMLARI ÇOK FAZLA

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, gecede yaptığı konuşmada, İlçe Başkanı Nahit Öncü ile Genel Başkan ve Başbakan Üstel’e destek belirtti.

Geçmişte iç sıkıntılar nedeniyle çok sorun yaşayan UBP’nin ve KKTC’nin istikrara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hasipoğlu, Üstel’in kararlı adımlarının önemli kazanımlar sağladığını ifade etti.

ÖNCÜ: ÜSTEL İLE GÜCÜMÜZE GÜÇ KATACAĞIZ

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü de böylesi onurlu bir göreve devam etmek ve ülkeye hizmet etmek istediğini belirterek, “Sayın Genel başkanımızın önderliğinde ve desteğiyle gücümüze güç katacağız” dedi.

Genel Başkan ve Başbakan Ünal Üstel’in liderliği ile UBP’nin Gazimağusa’da önemli adımlar attığını ifade eden Öncü, “ Hep birlikte başaracağız, hep birlikte kazanacağız” diye ekledi.

ÜSTEL: 2025 BU KEZ SAĞLIKTA REFORM YILI OLACAK

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel de etkinlikte gördüğü ilgiye teşekkür ederken, UBP’nin gücünü herkesin görmesini istedi.

Görevde olduğu sürece, verdikleri sözleri yerine getirmenin verdiği güçle yola devam ettiklerini vurgulayan Üstel, UBP’nin kendisine verdiği her görevi üstlenmekten onur duyduğunu belirtti.

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Ülkenin ihtiyacı olan yasa ve reformları kararlılıkla hayata geçirmeye öncelik vermeye devam edeceklerini vurgulayan Üstel, hükümetin görevde ilk yılını reformlara, ikinci yılında gençlere öncelik verdiğini, 2025’te de sağlıkta reform yılı olacağın söyledi.

Yıllarıdır tamamlanmayan Yeni Ercan Havalimanı’nı, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın büyük desteği ile açtıklarını belirten Üstel, “ Verilere baktığımızda, 2 yılda ulaşılması hedeflenen yolcu rakamlarına, 1 buçuk yılda ulaştık. Çok önemli bir adım atmış olduk” dedi.

Yerel yönetim reformu ile halkın takdirini her geçen gün fazlasıyla almakta olduklarını ifade eden Üstel, “ Hayat pahalılığını tamamıyla maaşlara yansıttık. Üretim sektörüne yüzde 58 prim desteği verdik. 29 Milletvekili olarak kenetlendik. Durmak yok. Çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

"GENÇLERİMİZ UMUTLU VE MUTLU"

Gençlere ev sözü verdiklerini, sosyal konut projesini başlattıklarını belirten Üstel, “ Gençlerimiz umutlu. Gençlerimiz mutlu. İcraatlarımızdan rahatsız olanlar var. Umurumuzda değil. Bizim derdimiz halkımız, bizim derdimiz devletimiz” dedi.

Sağlıkta da dev adımlar atmakta olduklarını ifade eden Üstel, Gazimağusa Maraş’ta ve Pamuklu’da yeni bir sağlık merkezi açacaklarını, Girne’nin yeni hastanesinin bitmek üzere olduğunu, Yeni Güzelyurt Hastanesi’nin de yakında biteceğini kaydetti.

“SİYASİ OYUNLARA KARŞI, UBP'YE DAHA DA SAHİP ÇIKMALIYIZ”

Elektrik’te yaşanan son kesintileri halkın hak etmediğini, müdahale ettiğini belirten Üstel, 5 jeneratörün bir anda stop etmesinin normal bir durum olmadığını söyledi. Üstel, “ Ülke son zamanlarda, sık sık elektriksiz kalıyorsa, ben insanıma hesap vermek durumunda kalırım. Konuya el attım. Mühendis arkadaşlar ‘Sendika başkanı ve Yönetim Kurulu, bize gelip çok çalışmayın işi yavaşlatın, hükümet zora girsin diyor’ dediler. Bunu duyunca öfkelendim ama varsın söylesinler dedim. Bana parça eksik dediler. Hemen alınsın talimatı verdim. Özel şirketten istenilen parçaları ben talep ettim. Parçalar geldi. Kimler tamiratı yapacak diye sordum. Arkadaşlar çok yorgun yarım istiyoruz dediler. Hemen yardım da istedik. Geldiler.

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Gece 22.oo’de Sendika Başkanı ve Yönetimi Teknecik’te yardıma gelen ekibi içeriye almadılar. Meğer yardıma gelen teknik ekip saat 17.00’den beri kapıda bekletilmiş. Ben Teknecik’e gittim. Bana buranın sahibi benim diyor. Dedim ki buranın sahibi halktır sen değilsin. Tartışma çıktı. Sonunda teknik ekip içeri girdi yardıma başladı. Konuya sonradan siyaset karıştırıldı. İthal et konusunda da aynısı yapıldı. Biz halk için, devletimiz için buradayız. Kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Bu tür siyasi oyunlara karşı UBP’ye daha çok sahip çıkmak gerektiğini vurgulayan Üstel, UBP’nin demokrasi yarışının hayırlı sonuçla tamamlanacağını söyledi.

UBP’nin çok kurultaylar geçirdiğini hatırlatan Üstel, 2013’te çevriline filmler sayesinde UBP’nin muhalefete düştüğünü anımsattı.

Pazar Günü demokrasi şöleni içerisinde ilçe kongresi istediğini belirten Üstel, “ Ben de size söz veriyorum. Çok çalışacağız. 21 Eylül’den itibaren durmadan daha da güçlenerek yola devam edeceğiz” diye ekledi.