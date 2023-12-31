Kazandığımız her 100 TL’nin 40’ını devlet alacak

Yeni yıla girmeden elektrik zammı açıklayan hükümet, 2024 gelirlerini artırmak için bir adım daha attı.

Resmen soygun anlamı taşıyan yeni adım gelir vergisi ile alakalı. Yapılan yeni düzenleme ile, orta gelirli çalışanlar da dahil kazandıkları her 100 TL’nin 40 TL’sini devlete vergi olarak ödeyecek.

Kamu çalışanları 32 bin, özel sektör çalışanları ve işverenler de her 35 bin TL kazancın fazlasında yüzde 40 vergi ödeyecek.

Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili Devrim Barçın’ın da söz konusu karar tepki gösterdi. Barçın,

“UBP, anayasaya aykırı kararname ile çalışanların ve iş sahiplerinin vergisini artırdı” dedi.

Devrim Barçın’ın açıklaması şöyle:

Özel sektör çalışanları 35.000 TL, kamu çalışanları ise 32.307 TL üzerindeki aylık vergiye tabii her 100 TL gelirinin %40'ını Maliye Bakanlığı'na vergi olarak ödeyecek artık.

Yani 01 Ocak 2024'ten itibaren artık hem çalışanlar hem de iş sahipleri gelirlerinin %40'ını Maliye ile paylaşacak.

Hiçbir kamusal alt yapı yatırımına kaynak ayırmayıp tüm mali kaynakları yandaş istihdamlarına ve ihalesiz işlere aktaranlara güven olmaması nedeniyle de kimse haklı olarak gelirinin %40'ını Maliyeye vermek istemeyecek ve kayıt dışılık daha da artacaktır.

Ekonominin "E"sinden anlamayanlar ülke ekonomisini yönetmeye çalışırsa neydi olacağı?