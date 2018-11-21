Kazanın detayları belli oldu

Dereboyu’nda saat 20.15 sıralarında meydana gelen trafik kazasında yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Kazayı yapan Avukat Tahir Seroydaş’ın sağlık durumunun aniden kötüleştiği öğrenildi. Seroydaş’ın kazadan hemen önce fenalık geçirdiği ve gözlerinin kapandığı belirtiliyor. Öte yandan Tahir Seroydaş’ın kazayı yaptığı esnada gözlerinin karardığı ve bilincinin yerinde olmadığı kaydediliyor.

Kaza nasıl olmuştu?

Saat 20.15 sıralarında Lefkoşa'da Osman Paşa Caddesi üzerinde 68 yaşındaki Tahir Seroydaş yönetimindeki KA 463 plakalı araç ile doğu istikametinden batı istikametine doğru batı istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip cadde üzerinde bulunan Satır Döner isimli iş yerinin vitrin camlarına çarpıp işletme içerisine girerek durduğu ifade edildi. Kaza sonucu araç sürücüsü Tahir Seroydaş ve mekânda bulunan işletme sahibi 43 yaşındaki Emin Karaboğa yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Emin Karaboğa daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine edildi. Polis soruşturması devam ediyor.