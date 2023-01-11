Kazasız gün yok!

Mehmet KARA- Özel Haber

Ülkemizin tüm bölgelerinde, özellikle de Başkent Lefkoşa’da kazasız gün geçmiyor.

Bozuk ve çukurlu yollarımız bir de geceleri kapkaranlık olunca, kazasız belasız araç kullanmak adeta marifet gerektiriyor.

Polis raporlarına göre; dikkatsizlik, alkollü araç kullanma, aşırı sürat, trafik kurallarına uymama nedeniyle meydana gelen kazalarda çok sayıda vatandaşımız yaralanıyor, ciddi maddi hasarlar meydana geliyor.

Trafik Şube ekipleri ise, her gün kazadan kazaya koşuyor.

7 kaza; 2 yaralı

Lefkoşa’da dün gün içerisinde 7 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda yaralanan 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede gördükleri tedavilerinin ardından taburcu oldu. Ayrıca bugün de Lefkoşa ve bölgelerinde kazalar meydana geldi. Kazalarda yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Trafik kurallarına uymuyoruz

Öte yandan, Lefkoşa’da trafik ekipleri tarafından dün yapılan denetimlerde sürücülerden 4’ü ehliyetsiz araç kullanma, 88’i seyir halindeyken cep telefonuyla konuşma, 8’i süratli araç kullanma ve 31’i emniyetsiz araç kullanma gibi suçlardan aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

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11/01/2023 18:34