Kazasız Gün Yok! Bir Kaza da Güzelyurt’ta… 3 Yaralı

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05/09/2023

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Kazasız Gün Yok! Bir Kaza da Güzelyurt’ta… 3 Yaralı

Güzelyurt'ta bugün meydanna gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, bugün saat 15:45 raddelerinde meydna geldi.

 Güzelyurt'ta Şht Ramiz Turan Caddesi üzerinde seyreden  Faruk Yılmaz (E-68) yönetimindeki FA 723 plakalı  salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu aracının direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmından çıkarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'ni çevreleyen bahçe duvarına çarptı.

 Kaza sonucu yaralanan Faruk Yılmaz ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Alvin Yağmur (E-36) ve Safter Demir (E-37) yaralanarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alındı.

Soruşturma devam etmektedir

05/09/2023 19:22
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TAGS: Kazasız Gün Yok! Bir Kaza da Güzelyurt’ta… 3 Yaralı
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