Kazaya kalp krizi neden oldu!

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30/09/2021

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Kazaya kalp krizi neden oldu!

Gazimağusa'da, eski sosyal konutlar bölgesi Abant Sokak üzerinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden Ali Barışer'in kaza öncesi kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Gazimağusa'da dün meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Ali BARIŞER'in yapılan otopsisinde; ölüm sebebinin, "kaza öncesi geçirmiş olduğu kalp krizi ve sonrasında trafik kazasına bağlı olarak göğüs ve kaburga kemikleri kırıkları ile iç organ kanaması sonucu" olduğu tespit edildi.

 

 

30/09/2021 14:37
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TAGS: ali barışer, kaza, kktc, mağusa
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