Kazaya sebep olan alkollü sürücünün gerçek kimliği farklı çıktı

Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda dün saat 04.00 sıralarında Waseem Abbas Shah (E-36), 118 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki JR 325 plakalı araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Dörtyol kavşağı yakınlarına geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun sağından çıkmış ve orta refüjün bordür taşları ile refüj içerisinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra takla atmıştı.

Kazada sonucu yaralanan olmazken, araç sürücüsü Waseem Abbas Shah tutuklanmıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, kazaya methaldar araç sürücüsünün gerçek isminin A.H.(E-26) olduğu, bahse konu şahsın 11 Eylül 2022 tarihinde tasarrufunda bulundurduğu, daha önceden Waseem Abbas Shah (E-36) adına sahte olarak düzenlenen pasaportu ibraz edip, Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı tespit edildi.

A.H.’nin polisteki tutukluluğu sürüyor.