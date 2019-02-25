Kazdığı kuyuya düştü

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da 130 gr uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi ele geçirdi... İhbarı yapan tutuklandı...



Gamze PİR BAYKUR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar üzerine Dipkarpaz’da sakin Davut Zengin’in evinde yaptığı aramada evin önündeki elektrik direği altına konulan çiçek saksısı içerisinde 130 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde ile 38 adet canlı G3 mermisi tespit etti. Uyuşturucu maddeler ve mermiler ile ilgili olarak soruşturma başlatan narkotik ekipleri, kendilerine messenger üzerinden ulaşarak ihbarda bulunan Filistin uyruklu Marwant T.S Alqarout’un konu uyuşturucu maddeler ile mermileri Davut Zengin’in evi önüne bıraktığını tespit etmesi üzerine Alqarout’u tutukladı. “Kanunsuz uyuşturu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz patlayıcı madde ithali” ve “Kanunsuz patlayıcı madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Alqarout aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Ayrıntılar gelecek...