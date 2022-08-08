Kazıda kemikler bulundu: 25 yıl sonra cinayete kurban gittikleri anlaşıldı

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 25 yıl önce kayıp olarak aranan ve öldürülüp evin bahçesine gömülen kişilerden birinin kemiklerine ulaşıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, 25 yıl önce haklarında kayıp başvurusu yapılan biri kadın iki kişinin cinayete kurban gitmiş olabileceği şüphesi üzerine özel bir ekip kurdu.

Özel ekip, iki kişinin cinayete kurban gittiğini ve Dulkadiroğlu ilçesi Balcalı Mahallesi'ndeki tek katlı bir evin bahçesine gömüldüğünü belirledi.

İki kişinin ismi açıklanmazken, cinayet ile ilgili bir kadın gözaltına alındı.Şüpheli kadın, savcı ve polisler eşliğinde tek katlı evde yer göstermesi yaptı ve polisin yardımı ile yürüyebilen kadın, daha sonra emniyete götürüldü.

Şüpheli kadının gösterdiği yerde iş makinesi ile kazı çalışması başlatıldı.Olay yerine arkeologlar da çağrıldı.

Yapılan çalışma kapsamında, üzerinde çürümüş kadın elbiseleri yer alan kemikler bulundu.

Diğer cesedin bulunması için kazı çalışmalarının sabah devam edeceği öğrenildi.

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08/08/2022 09:32