HABER KIBRIS

Kazıların durdurulacağı haberlerine yalanlama

Kayıp Şahıslar Komitesi (CMP),“kayıp kazılarının durdurulacağına” ilişkin Rum basın haberlerini yalanladı.

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13/06/2018

Kazıların durdurulacağı haberlerine yalanlama
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Komiteden yapılan yazılı açıklamada, böyle bir konunun hiç konuşulmadığı, gündemde olmadığı ve planlanmadığı belirtildi.

Açıklamada “Bundan önceki 12 yılda olduğu gibi Komite halen kayıp haldeki yüzlerce kişiyi bulup kimliklendirip, usulünce defin işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına kalıntılarını ailelerine teslim etmeye devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Komite’nin aldığı her kararın altında 3 üyenin ortak imzasının bulunduğu da yinelendi.

Kayıp kazılarının durdurulacağına ilişkin iddia, dünkü Politisgazetesinde yer almıştı

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TAGS: Kayıp Şahıslar Komitesi, kazı, kaza, haber, kıbrıs
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