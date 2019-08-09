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KDV Beyan Verme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

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09/08/2019

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KDV Beyan Verme ve Ödeme Tarihi Uzatıldı

Gelir ve Vergi Dairesi, KDV beyan verme ve ödemenin son tarihi olan 20 Ağustos tarihinin, 23Ağustos’a uzatıldığını duyurdu.

Daireden yapılan açıklamada, “Kurban Bayramı nedeniyle Katma Değer Vergisi (KDV) beyanlarının hazırlanmasında sıkıntı yaşanmaması ve yükümlülerin vergilendirme ile ilgili ödevlerini zamanında yerine getirebilmesi için şirketlerin KDV’sinin beyan verme ve ödemenin son tarihi olan 20 Ağustos 2019 tarihi, 23Ağustos 2019 tarihine kadar uzatılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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TAGS: Gelir ve Vergi Dairesi, KDV, haber, kıbrıs
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