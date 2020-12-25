KDV indiriminin uzatılacak sinyali mutluluk yarattı

Bir yıldan uzun süredir devam eden ve otomotiv sektörüne ciddi bir canlılık getiren KDV İndirimi’nin 3 ay daha uzatılacağı bilgisi sektörde mutluluk yarattı.

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25/12/2020

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KDV indiriminin uzatılacak sinyali mutluluk yarattı

Bir yıldan uzun süredir devam eden ve otomotiv sektörüne ciddi bir canlılık getiren KDV İndirimi’nin 3 ay daha uzatılacağı bilgisi sektörde mutluluk yarattı.

Otomotiv sektörü temsilcileri pandemi döneminde de uygulanan uygulamanın sektör için adeta bir can suyu olduğunu ifade ederek devamının sektör için çok önemli olacağını ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun bu hafta yapacağı toplantıda uzatma kararının açıklanması beklenirken çalışmaların tamamlanmasının ardından kararın devam edeceği belirtildi.

25/12/2020 16:49
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TAGS: pandemi, covid-19, KDV İndirimi
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