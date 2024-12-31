KDV Oranları Tüzüğü geri çekildi

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31/12/2024

KDV Oranları Tüzüğü geri çekildi

Katma Değer Vergisi Oranları Tüzüğü, geri çekildi.

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan tüzükte ilgili açıklama yapan Maliye Bakanlığı, konunun tüm paydaşlarla görüşülerek istişareler yapılacağını duyurdu.

Açıklama şöyle:

"28 Aralık 2024 tarihli ve 269 sayılı Resmi Gazete EK III, A.E.1121 tahtında yayımlanan Katma Değer Vergisi Oranları (Değişiklik) Tüzüğü geri çekilmiştir.

Tüm paydaşlarla görüşülerek istişareler yapılacaktır.

Eski Katma Değer Vergisi oranlarına ilişkin düzenleme devam edecektir.

Tüm kamuoyuna ve ilgililere duyurulur."

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TAGS: KDV Oranları Tüzüğü geri çekildi
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