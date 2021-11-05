Kebaba daldı, maçı unuttu

Dünyanın en iyi snooker oyuncularından Ronnie O’Sullivan, İngiltere Açık turnuvasındaki maçına Türk restoranında yaptığı kebap keyfi yüzünden neredeyse geç kalıyordu.

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05/11/2021

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Kebaba daldı, maçı unuttu

İngiltere’nin Milton Keynes kentindeki Marchall Arena’da düzenlenen turnuva maçına yalnızca 7 dakika kala yetişebilen Ronnie O’Sullivan gecikmesine açıklık getirdi.

O’Sullivan “Bir Kebap restoranında arkadaşlarımla birlikte güzel vakit geçiriyordum. Bir önceki maç bittiği için ‘Artık gitsem iyi olur’ diye düşündüm” diye anlattı.

‘ÜSTÜNE DE BAKLAVA YEDİM’

Yemeğini aceleye getirmektense maça geç kalmayı yeğleyeceğini söyleyen O’Sullivan, “Kebabı bitirmem gerekiyordu, üstüne de baklava yedim” diye konuştu.

Ünlü sporcu, disiplinsiz davranışını “Maça geldiğimde üstümde hâlâ kot pantolonum ve spor ayakkabılarım vardı. Gerçekten dağınık haldeydim” sözleriyle kabul etti.

Roket lakaplı O’Sullivan, buna rağmen İngiliz rakibi Michael Georgiou’yu yenip son 32’ye kaldı.

KEBAPSEVER

Dünya 3 numarası O’Sullivan’ın en büyük tutkusu maçlardan önce kebap Yemek.

05/11/2021 08:41
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TAGS: İngiltere, Milton Keynes, Marchall Arena
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