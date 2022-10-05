Kebir Camii restorasyonu

Gümey Kıbrıs'ta Limasol kentinde bulunam “Kebir Camii"nin yenileme çalışmalarının başlaması bekleniyor.

Haravgi gazetesi, Limasol’daki Kebir Camii’nin yenilenmesine ilişkin sözleşmeye göre 30 Eylül’de başlaması öngörülen çalışmaların Ekim ayında başlamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, yenileme çalışmalarının 15 ayda tamamlanması ve 1 milyon 88 bin 755 Euro’ya mal olmasının beklendiğini belirtirken, Umman Sultanlığı'nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin yenileme çalışmaları için 1 milyon Euro hibe edeceğini vurguladı.

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05/10/2022 11:32