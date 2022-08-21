Keçi hırsızlığının 4’üncü zanlısı da yakalandı

11.08.22 tarihinde saat 21.50 raddelerinde, Gazimağusa Derinya bölgesindeki bir ağıldan çaldıkları 3 keçiyi salon araç içerisinde kaçırmaya çalışan ve kendilerini görüp polisi arayacağını söylemesi üzerine keçileri olay yerinde bırakıp kaçan 4 zanlıdan üçü 12.08.22 tarihinde tespit edilerek tutuklanmış ve olayda kullandıkları DD 656 plakalı salon araç da ayni gün saklandığı yerde tespit edilerek emare olarak zapt edilmişti. Sürdürülen tahkikatın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlanması üzerine 2 zanlı teminatla serbest kalırken 1 zanlı hükümsüz tutuklu olarak merkezi ceza evine gönderilmişti.

Dördüncü zanlı olarak belirlenen 16 yaşındaki A.Y ise tüm aramalara karşın tespit edilememiş ve mahkemeden temin edilen derdest emri gereğince aranan şahıs ilan edilmişti. Sürdürülen tahkikat sonucunda zanlı 4 konumundaki A.Y bugün sabah saatlerinde polis tarafından tespit edilerek tutuklandı ve yaşının küçük olması nedeniyle babası A.Y refakatinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Polisin mesele ile ilgili tahkikatı devam etmektedir. (MHA)

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21/08/2022 15:33