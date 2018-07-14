Keçi kayboldu, bulana ödül var

Alaniçi köyünde Erdoğan Akar tarafından özene bezene büyütülen keçi, mandradan kayboldu.

Cinsi nedeniyle sahibinin üzerine titrediği keçiyi bulana ödül verilecek. Keçinin çalınma ihtimali sahibini üzerken, bir umut kaybolma ihtimaline karşı getirene ödül vaat etti.

Akar, keçiyi bulan Alaniçili ya da bölgede ikamet edenlerin kendisini 05338601599 numaralı telefondan aramasını istedi. Keçi, özellikle kulakları nedeniyle kolay tanınabilecek bir görünüme sahip.