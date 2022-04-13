KED, Bekir Kara’nın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

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13/04/2022

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KED, Bekir Kara’nın Vefatı Nedeniyle Taziye Mesajı Yayımladı

Kıbrıs Edebiyat Derneği (KED) ve Lirik Şiir Grubu, oyun, öykü ve roman yazarı, eğitimci Bekir Kara’nın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

KED Başkanı ve Lirik Şiir Grubu üyesi Yıltan Taşçı imzalı açıklamada, Bekir Kara’nın ülkenin üretken yazarlarından biri olduğu ve ürettiği onlarca eserle, Kıbrıs kültüründe önemli bir bellek oluşturduğunu söyledi.

Kara’nın, edebi eserlerin yanında, müzik ve folklor alanında da çalışmalar yaptığını belirten Taşçı, Kara’nın ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diledi.

13/04/2022 14:52
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TAGS: Bekir Kara, Kıbrıs Edebiyat Derneği
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