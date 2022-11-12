Kedi Cocci eski evine gitmek için 600 kilometre yol katetti

Fransa'da bir kedi yeni evini beğenmedi, eski evine dönmek için 600 kilometre gitti. Cocci'nin çıktığı uzun yolculuk herkesi şaşırttı.

Fransa'da yaşayan kedi Cocci, tek başına atıldığı macera ile gündem oldu.

Her şey Cocci'nin sahibi olan ailenin başka bir kente taşınmasıyla başladı. Cocci taşınmadan birkaç hafta sonra ortadan kayboldu.

Kediyi arayan aile sonuç alamadı.

Ta ki, bir yıl sonra hayvanlarla ilgili bir sitede fotoğrafını görene dek. Cocci'nin ailenin eski evine 10 kilometre mesafede bulunduğu ortaya çıktı.

Kedinin ailenin taşındığı kentin iklimine uyum sağlayamadığı ve eski evine dönmeye çalıştığı anlaşıldı.

Öldü sanılan kedi, üstelik bunun için tam 600 kilometre yol kat etmişti.

Kedi Cocci şimdi eski ailesine yeniden alışma çabasında.

Bu habere tepkiniz:



12/11/2022 15:38