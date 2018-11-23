Kedi dilini model alan saç fırçası geliştirildi!

Atlanta'daki Georgia Teknik Araştırma Enstitüsü'nde bir araştırmacı kedi dilini tasarımına esin kaynağı olduğu geleceğin saç fırçasını geliştirdi.

Georgia Tech Research Institute'den Aleksis Noel isimli araştırmacı, kedi dilininin yapısını temel alan bir saç fırçası geliştirdi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Noel, "Doktora çalışmalarıma ara verdiğim dönemde, evimdeyken ailemizin kedisi Murphy, dizimin üzerinde duran mikrofiber örtünün üzerine oturmaya karar verdi.Bir nedenden ötürü Murphy, örtünün lezzetli koktuğunu düşünerek yalamaya karar verdi. Örtüyü yalamaya başladığın ise dili kumaşın ilmiklerine sıkıştı" dedi.

Noel, "Öncelikle nasıl oldu da dili takılıp kaldı diye düşünmeme neden oldu. Kedilerin dillerinin zımpara kağıdı gibi olduğunu düşünürdüm. Laboratuvara döndüm, bir şekilde dondurucumuzda bir kedi dili vardı ve bu dile mikroskop altında biraz daha yakından baktım. Her şey bu noktada başladı.

Aslında kedi pençesine çok benzer yani üstte de, altta da kavisli bir şekle sahipler. Fakat kedi pençelerinden farklı olarak, gerçekte dikenin en altında U şeklinde bir kanala sahipler" dedi.