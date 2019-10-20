Kedi Wilfred görüntüsüyle fenomen oldu

İngiltere'de Wilfred isimli kedi, farklı görüntüsü sayesinde internet fenomeni oldu. Wilfred, sosyal medyada o kadar ilgi çekiyor ki, ABD'li komedyen Michael Rapaport bile onun videolarını kullanıyor. Instagram'da 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Wilfred'in görüntüsünün altında yatan nedeni sahibi açıkladı. O halde, kedi Wilfred'i biraz daha yakından tanıyalım.

Wilfred isimli 2 yaşındaki Chincilla Persian cinsi kedi, ilginç görüntüsü sayesinde ünlü oldu.

Anormal görüntüsü sayesinde Wilfred, o kadar dikkat çekti ki, ABD'li komedyen Michael Rapaport bile onun farkına vardı ve videolarının üzerine dublaj yaparak internette yayınladı.

Rapaport sayesinde takipçi sayısını 1 milyona çıkaran Wilfred, şimdi sosyal medya üzerinden kedi maması reklamları yapıyor.

Ancak Wilfred'in takipçilerinin merak ettiği bir konu var: Wilfred'in hastalığı ne? Neden böyle görünüyor?

Kocaman gözleri ve çarpık dişleri ile bir hastalığı oluğu düşünülen Wilfred, aslında gayet sağlıklı bir kedi.

Wilfred'in sahibi Jenna Millward, 'Wilfred'i görür görmez aşık olduk. Bakışları tıpkı insanlarınki gibi duygu dolu. Wilfred, görüntüsü nedeniyle çok fazla aşağılayıcı yorum aldı. Ancak veterinerler ona tertemiz bir sağlık raporu verdiler.' dedi.

Wilfred'in bakışlarının haricinde, en belirgin özelliği dişleri. Birçok sosyal medya kullanıcısı Wilfred'in dişlerini neden yaptırmadıklarını Jenna Millward'a sorduklarında ise, 'Veteriner ameliyatlık bir durumunun olmadığını söyledi. Dişleri onun için engel teşkil etmiyor.' dediğini belirtti.

Wilfred'in görünüşü bir yana, insanlarla kurduğu göz kontağı da oldukça etkili. Millward, 'Bir kediye göre çok derin bir ifadeye sahip.' diyor.

Wilfred'in şimdi internet mağazası var. Wilfred'in popüler fotoğraflarını kıyafetlerin ve yastıkların üzerine bastıran girişimciler sayesinde Wilfred, sahibini zengin etti.

20/10/2019 16:37