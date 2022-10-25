Kediler 'çocuksu' konuşmaya tepki verdi

Bilim insanları, kedinizle “çocuksu” bir ses tonunda konuşmanızın onunla bağ ve iletişim kurmanıza yardımcı olacağını ortaya koyuyor.

Times’ın haberine göre, Fransa’daki Paris-Nanterre Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, 16 kedinin verdiği yanıtlar analiz edildi. Buna göre, kediler sahiplerinin normal bir şekilde konuştuğunu duyduklarında, herhangi özel bir tepki vermezken “umursamaz” davranmaya devam ettiler.

Ancak sahipleri, bebeksi bir ses ton kullanarak konuştuklarında bunu “kendilerine odaklı” olarak anlayıp kulaklarını dikip tepki verdiler.

BAĞ KURMA YETENEKLERİ GÜÇLÜ

Animal Cognition dergisinde yayınlanan çalışmada, araştırmacılar, “Çok uzun zaman önce bağımsız ve nankör yaratıklar olarak kabul edilen kediler, aslında insanlarla bağ kurma, yaratma ve geliştirme konusunda çok yeteneklidir” dediler.

Araştırmanın ikinci ayağında, kedilerin bebek konuşması yapan diğer insanlara tepkileri ölçüldü. Diğer insanlara yanıt vermeyen kedilerin sadece sahiplerine tepki verildiği bildirildi.

Bu da, tepkinin ses tonuna bağlı olmadığını, sadece kedinin kendi sahibinin bu şekilde konuşmasını iyi şeylerle ilişkilendirdiğini gösteriyor.

Uzmanlar bunun kedi ve sahibi arasında kurulan özel ilişkinin kanıtı olduğunun altını çizerek “Kedilerin bağımsız olduğunu ve insanlara sadece yiyecek ve barınak için geldiklerini ve özel bir ilişki olmadığını zannediyoruz. Ama aslında sadece yemek veren biri değiliz, gerçek bir sosyal partneriz” dedi.

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25/10/2022 13:24