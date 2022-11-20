Kediler hakkında az bilinen ilginç bilgiler

Tatlı ve sevimli dostlarımız kediler, bizim henüz bilmediğimiz ilginç özelliklere sahiptirler. Yemek yemeyi ve oyun oynamayı çok seven kediler gizemli hayvanlardandır. 4000 yıl önce evcilleştirilen kediler hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Bu içeriğimizde kediler hakkında duyulmamış ilginç bilgileri araştırdık. İşte kediler hakkında az bilinen bilgiler:

1. 2008 yılında yapılan bir araştırmaya göre 6 aylık kediler ve 1 yaşındaki köpekler aynı odaya konulmuştur. Köpeklerin ve kedilerin çok iyi anlaştıkları gözlemlenmiştir.

2. Kediler, yemek yerken tatlıyı ayırt edemezler.

3. Dusty isimli bir kedi, ömrü boyunca 420 kediye annelik yapmıştır. En çok doğum yapan kedi ünvanına sahiptir.

4. Kediler patilerinden terler.

5. İnsanlar duymak için 6 kas kullanırken kediler 32 kas kullanır.

6. ABD de her yıl 40 bin kişi kediler tarafından ısırılmaktadır.

7. Kedileri ilk evcilleştiren insanlar, eski mısırlılardır.

8. Kedilerin kalbi insana oranla 2 kat daha hızlı atmaktadır.

9. Kediler, kulaklarını 180 derece döndürebilen nadir hayvanlardandır.

10. Kedi cinsleri arasında Van kedisi yüzmeyi seven tek kedidir.

11. Kediler 100'den fazla ses çıkarabilir. Köpeklerde ise bu sayı 10'dur.

12. Dünya'nın en ağır kedisi 21 kilogramdır.

13. Kedilerde insanlar gibi rüyalar görmektedir.

14. En fazla sokak kedisi Roma'da bulunmaktadır.

15. Kedilerin işitme yetenekleri köpeklere göre çok daha iyidir.

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20/11/2022 21:38