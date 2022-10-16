Kediler hakkında ilginç bilgiler

*Sağlıklı ve yetişkin bir kedinin ağzında 30 adet diş vardır.

*Kediler yüksekten düştüklerinde denge mekanizmaları sayesinde dört ayak üzerine düşerler.

*Kedi burun izi insanlardaki parmak izine eşdeğerdir ve her birininki farklılık gösterir.

*Kedilerin kollarında ter bezi yoktur sadece patilerinden terlerler.

*Kedilerin mırlama sesi kırık , çıkığın iyileşmesinde ve tansiyonun dengelenmesinde faydalı olduğu saptanmıştır.

*Kediler insanlara ve objelere sürtünerek kendine ait olan alanı ve nesneleri belirler.

*Ortalama 15 yıl ömrü olan bir kedinin hayatının yaklaşık 126 ayını uyuyarak geçirir.

*Kedilerin kulaklarında kulak kepçesine yön veren 20 kadar kas vardır ve bunlar koordineli çalışarak kulağın sesleri daha iyi algılamasını sağlar.

*Kayıtlara geçmiş en fazla doğum yapan kedi rekoru 420 yavru ile Dusty isimli kedidedir.

*Tüm dünyada kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanılırken sadece İngiltere ve Avustralyada kara kedi Uğur kaynağı sayılır.( Biz hiçbir kedinin uğursuzluk getirdiğine inanmıyoruz)

*Sağlıklı bir kedide önde beş arka ayaklarda dört parmak vardır.

*Bıyık bir kedinin denge organı değildir. Sadece bir yere girip giremeyeceğini ölçtüğü bir araçtır.

*Kediler tırmandıkları yerden başaşağı inemezler. Tırnakları buna uygun değildir.

*Kedilerde köprücük kemiği yoktur.

*Kedilerin hafızaları köpeklerden daha güçlüdür.

*Erkek kedilerin penisleri anatomik olarak dikenlidir.

*Tükürük salgıları antibakteriyel özelliktedir. Kendilerini yalarken tüylerdeki mikropları da yok ederler.

*Kediler bilinenin aksine gece insanlardan daha iyi göremezler.

*Dişi kediler izin verdiği sürece çiftleşebilirler. Kısırlaşmış kedi çiftleşmek için asla erkeğe izin vermez.

*Kedi gözünün gece parlamasının sebebi sadece kedigillerde ve bazı yabanilerde olan ve retinanın arkasındaki ışığı yansıtan bir tabakadır.(Tapetum Lucidum)

*Kedilerin vücudu 290 kemikten şekillenmiştir.

*Dünya üzerinde 500 milyon evde beslenen kedi vardır.

*Kedilerin kalbi dakikada 130 civarında atar.

*İlk kedi gösterisi bundan 200 yıl önce düzenlenmiştir.

*Kediler yüzmekten ve sudan asla hoşlanmazlar. Bu genellemeyi sadece Van Kedisi bozar.

*Kediler kendi yüksekliğinin yaklaşık 5 katına kadar sıçrar.

*Kediler tıpkı insanlar ve köpekler gibi rüya görürler.

*Kediler klor kokusunu severken narenciye kokusundan nefret ederler.

*Ortalama vücut ağırlıkları 4-6 kg arasındadır. Tespit edilen en ağır kedi 21,297 Kg ağırlığındadır.

*Kediler tatlı lezzetleri asla hissedemezler.

*Kediler dünyadaki insanların yaklaşık %12 sine kendilerini sevdirebilmiştir.

*Türkiye'de seçim sonuçlarını sabote edebilen tek canlı kedidir.

*Kediler deniz suyunu rahatlıkla içebilirler.

*Dünyada en fazla evde kedi beslenmesi ABD de görülmektedir.

*Her Üç Amerikalıdan biri mutlaka kedi beslemektedir.

*Tüyleri karışık üç ve daha fazla renkli kediler dişidir.

*Eve avladığı bir şeyleri (fare, böcek, kertenkele) getirdiğinde ''sizden daha iyi avcıyım'' der.

*Çiftleşme haricinde yalnız takılmayı severler. Köpeklerdeki gibi sürü psikolojisi kedilerde görülmez.

*Yavru bir kedi 1 yaşında yetişkin sayılsa da 5 aylıkken çiftleşip 7 aylıkken doğum yapabilir.

*En yüksekte görülen kedi Alp Dağlarında 4478 metreye tırmanmıştır.

*Kediler 185 derece görüş açısına sahiptir.

*Kısırlaştırılmamış bir çit kedi ile bunların yavrularından 7 yılda 420 binin üzerinde kedi nüfusu oluşur.

*Tüy, kedi besleyenler için sorun olsa da tüysüz tek kedi ırkı Sphynx dir.

*Kediler en fazla böbrek hastalıklarına yatkındır.

*Dünyanın en pahalı kedi ırkı Ashera dır ve yaklaşık 30 bin dolar civarında fiyata alıcı bulmaktadır.

*Hamilelerde düşüğe sebep olan Toxoplasma bilinenin aksine sadece kedilerden bulaşmaz.

*Yaklaşık 150 den fazla kedi çizgi film karakteri vardır. Dünyada en çok bilineni Tom ve Jerry deki Tom'dur.

*Kedilere asla yiyecek olarak. Süt, çiğ balık, çiğ yumurta verilmemelidir.

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16/10/2022 21:48