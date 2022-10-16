Kediler hakkında ilginç bilgiler
16/10/2022
*Sağlıklı ve yetişkin bir kedinin ağzında 30 adet diş vardır.
*Kediler yüksekten düştüklerinde denge mekanizmaları sayesinde dört ayak üzerine düşerler.
*Kedi burun izi insanlardaki parmak izine eşdeğerdir ve her birininki farklılık gösterir.
*Kedilerin kollarında ter bezi yoktur sadece patilerinden terlerler.
*Kedilerin mırlama sesi kırık , çıkığın iyileşmesinde ve tansiyonun dengelenmesinde faydalı olduğu saptanmıştır.
*Kediler insanlara ve objelere sürtünerek kendine ait olan alanı ve nesneleri belirler.
*Ortalama 15 yıl ömrü olan bir kedinin hayatının yaklaşık 126 ayını uyuyarak geçirir.
*Kedilerin kulaklarında kulak kepçesine yön veren 20 kadar kas vardır ve bunlar koordineli çalışarak kulağın sesleri daha iyi algılamasını sağlar.
*Kayıtlara geçmiş en fazla doğum yapan kedi rekoru 420 yavru ile Dusty isimli kedidedir.
*Tüm dünyada kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanılırken sadece İngiltere ve Avustralyada kara kedi Uğur kaynağı sayılır.( Biz hiçbir kedinin uğursuzluk getirdiğine inanmıyoruz)
*Sağlıklı bir kedide önde beş arka ayaklarda dört parmak vardır.
*Bıyık bir kedinin denge organı değildir. Sadece bir yere girip giremeyeceğini ölçtüğü bir araçtır.
*Kediler tırmandıkları yerden başaşağı inemezler. Tırnakları buna uygun değildir.
*Kedilerde köprücük kemiği yoktur.
*Kedilerin hafızaları köpeklerden daha güçlüdür.
*Erkek kedilerin penisleri anatomik olarak dikenlidir.
*Tükürük salgıları antibakteriyel özelliktedir. Kendilerini yalarken tüylerdeki mikropları da yok ederler.
*Kediler bilinenin aksine gece insanlardan daha iyi göremezler.
*Dişi kediler izin verdiği sürece çiftleşebilirler. Kısırlaşmış kedi çiftleşmek için asla erkeğe izin vermez.
*Kedi gözünün gece parlamasının sebebi sadece kedigillerde ve bazı yabanilerde olan ve retinanın arkasındaki ışığı yansıtan bir tabakadır.(Tapetum Lucidum)
*Kedilerin vücudu 290 kemikten şekillenmiştir.
*Dünya üzerinde 500 milyon evde beslenen kedi vardır.
*Kedilerin kalbi dakikada 130 civarında atar.
*İlk kedi gösterisi bundan 200 yıl önce düzenlenmiştir.
*Kediler yüzmekten ve sudan asla hoşlanmazlar. Bu genellemeyi sadece Van Kedisi bozar.
*Kediler kendi yüksekliğinin yaklaşık 5 katına kadar sıçrar.
*Kediler tıpkı insanlar ve köpekler gibi rüya görürler.
*Kediler klor kokusunu severken narenciye kokusundan nefret ederler.
*Ortalama vücut ağırlıkları 4-6 kg arasındadır. Tespit edilen en ağır kedi 21,297 Kg ağırlığındadır.
*Kediler tatlı lezzetleri asla hissedemezler.
*Kediler dünyadaki insanların yaklaşık %12 sine kendilerini sevdirebilmiştir.
*Türkiye'de seçim sonuçlarını sabote edebilen tek canlı kedidir.
*Kediler deniz suyunu rahatlıkla içebilirler.
*Dünyada en fazla evde kedi beslenmesi ABD de görülmektedir.
*Her Üç Amerikalıdan biri mutlaka kedi beslemektedir.
*Tüyleri karışık üç ve daha fazla renkli kediler dişidir.
*Eve avladığı bir şeyleri (fare, böcek, kertenkele) getirdiğinde ''sizden daha iyi avcıyım'' der.
*Çiftleşme haricinde yalnız takılmayı severler. Köpeklerdeki gibi sürü psikolojisi kedilerde görülmez.
*Yavru bir kedi 1 yaşında yetişkin sayılsa da 5 aylıkken çiftleşip 7 aylıkken doğum yapabilir.
*En yüksekte görülen kedi Alp Dağlarında 4478 metreye tırmanmıştır.
*Kediler 185 derece görüş açısına sahiptir.
*Kısırlaştırılmamış bir çit kedi ile bunların yavrularından 7 yılda 420 binin üzerinde kedi nüfusu oluşur.
*Tüy, kedi besleyenler için sorun olsa da tüysüz tek kedi ırkı Sphynx dir.
*Kediler en fazla böbrek hastalıklarına yatkındır.
*Dünyanın en pahalı kedi ırkı Ashera dır ve yaklaşık 30 bin dolar civarında fiyata alıcı bulmaktadır.
*Hamilelerde düşüğe sebep olan Toxoplasma bilinenin aksine sadece kedilerden bulaşmaz.
*Yaklaşık 150 den fazla kedi çizgi film karakteri vardır. Dünyada en çok bilineni Tom ve Jerry deki Tom'dur.
*Kedilere asla yiyecek olarak. Süt, çiğ balık, çiğ yumurta verilmemelidir.