Kediler insan eti yiyebilirler

İnsan bedeninin nasıl ayrıştığını inceleyen araştırmacılar, 2 kedinin olaya dahil olması ile ilginç bir gerçekle karşılaştılar. Araştırma merkezine giren 2 kedinin cesetleri yediğini gören araştırmacılar, kedileri incelemeye devam etti. Görünen o ki kediler, insanların kollarındaki ve omuzlarındaki yumuşak dokulardan çok hoşlanıyor.

Araştırmacılar, insan bedenlerinin nasıl ayrıştıklarını incelerken, yaklaşık 35 gün boyunca Colorado Mesa Üniversitesi Adli Soruşturma ve Araştırma İstasyonu'nun dışında kalan cesetler üzerine çıkan 2 kedi gördü. Kedileri gören araştırmacılar, ne yapacaklarını merak ettiler ve kedileri izlemeye başladılar. İki kedinin aralarından seçim yapabileceği 40'tan fazla farklı vücuttan oluşan bir büfe olmasına rağmen, her gece biri 70, diğeri 79 yaşında olan kadınların bedenlerine gitmeyi tercih ettiler. Araştırmacılar, kedilerin özellikle omuz ve koldaki yumuşak dokuyu tercih ettiğini keşfetti.

Colorado Mesa Üniversitesi Adli Soruşturma ve Araştırma İstasyonu, araştırma ve öğretim için bağışlanan cesetler kullanan 'beden çiftliği' olarak bilinen bir tesistir.

Bu tesiste insan bedeninin nasıl çürüdüğünü araştıran ekipler, biri çizgili diğeri siyah olan iki kedinin güvenliği ihlal edip cesetlere yöneldiğini görünce, hemen kedileri incelemeye aldılar. Uzmanlar, kedilerin seçilebilecek 40'tan fazla cesedi içeren bir büfeye sahip olmasına rağmen, her birinin tekrar tekrar seçtiği cesede geri döndüğünü keşfettiler. Ve ikisi de daha önce zarar görmüş olan yumuşak dokuyu tercih etti.

Adli Bilimler Dergisi'nde yayımlanan makalenin baş yazarı Garcia, 'Ana teori, kedilerin seçici yiyiciler olması. Sevdikleri bir yiyecek bulduklarında, buna sadık kalacaklar. Vücutlarda geride bırakılan pençe izleri 'bilimsel olarak değerli' kabul edilir, çünkü bu aktivite nadiren belgelenir' dedi.

California Üniversitesi Davis'teki Veteriner Tıbbı Okulu'nda bir kedi davranışı araştırmacısı olan Mikel Delgado da bu davranıştan şaşırmadı. Delgado, kediler hakkında, 'Bu bir davranış sorunu değil. Bu sadece hayatın bir gerçeği' dedi.

Kaynak: DailyMail

16/01/2020 16:53