Kediler karton kutuları neden sever?

Evde kedi besleyenlerin evinde mutlaka karton kutu vardır. Çünkü kediler karton kutularla oynamayı sever. Peki, bunun sebebini hiç düşündünüz mü? Kedilerin karton kutularıyla oynamasının tek nedeni sevmeleri değil. İşte sebepleri…

Evdeki kediye konforlu, güzel bir yer yapsanız da onun en sevdiği yer ya karton kutu ya da dip köşe olur. Kedilerin karton kutuda saklanmasının sebeplerini bir araya getirdik.

1. Kendini güvende hissetmek isterler

Kediler stresten kaçan hayvanlardır. Bulundukları ortamda güven onlar için önemlidir. Dolayısıyla kutular kediler için korunmaktır. Kutuda saklanmak kedilere güven verir. Eve yeni gelen bir kediye ortama kolay alışması için kutu verebilirsiniz.

2. Çatışmayı sevmezler

Kediler sorun ve çatışma sevmezler. Böyle durumlarda kaçmak için karton kutuya saklanmayı tercih ederler. Hatta bir köşe, çanta, içi boş silindir ya da ufak sığabileceği boş bir nesne gördü mü oraya girer.

3. Isınmayı sever

Kediler kartonda ısınmayı sever. Dar yerde kıvrılmak ve oldukları yere hakim olmak onları hem ısıtır hem de onlara güven verir.

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18/12/2022 22:14