Kediler koronavirüs komplolarının 'günah keçisi' oldu

New York Times, viral içerikte yer alan sevimli hayvanların sağcı propaganda ve koronavirüs komplolarının yayılmasına yardımcı olduğunu iddia etti. Yanlış bilgi yayılımında kedileri suçlu ilan etti.

Koronavirüs komplolarının yayılmasında pek çok kişi suçlandı, hesaplar kapatıldı, soruşturmalar açıldı.

Ancak bu kez ilan edilen suçlu hiç birşeyden habersiz kediler oldu.

New York Times teknoloji muhabiri Davey Alba, "Sevimli hayvanların özellikle de kedilerin videolarının ve GIF'lerinin, çevrimiçi yanlış bilgi veren insanlar ve kuruluşlar tarafından kullanıldığını iddia etti.

Birçok sevimli hayvanın videoları ve GIF'leri internette viral olurken kediler bu grubun başını çekiyor.

Davey Alba, ABD'deki muhafazakar yayın organı Western Journal'ı ve Pekin karşıtı gazete The Epoch Times'ı, insanları "yanlış bilgiye" yönlendirmek için sözde hayvansal içerik kullanan yayın kuruluşlarına sadece birkaç örnek olarak sıraladı.

Makaleye göre The Epoch Times, 103 Facebook sayfasında 12 bin 062 sosyal medya gönderisinde sevimli hayvanlara yer verdi ve gönderilerde gazetenin daha politik içeriğine yönelik bağlantılar yer aldı.

Sosyal medyada tepki çekti

New York Times’ın makalesi sosyal medyada da yankı buldu.

Kullanıcılar "İnsanları sevimli bir kedi resminin tadını çıkardıkları için suçlu hissettirmeye çalışıyorlar.", "New York Times’ı boykot edin", "Kedi videosu bile izleyemeyecek miyiz?" şeklinde makaleye tepki gösterdi.

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02/12/2021 16:39