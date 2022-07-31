Kediler, Polonya’da ‘İstilacı Yabancı Tür’ olarak tanımlandı

Herkesin evcil hayvan tercihi farklıdır, Kediler, Polonya Bilimler Akademisi tarafından ‘istilacı yabancı tür’ olarak tanımlandı.

Akademiye göre kediler, Polonya’daki yerel vahşi yaşam için tahmin edilemez bir risk oluşturuyor. Bir araştırmaya göre Polonya’daki kediler her yıl 583,4 milyon memeli canlıyı ve 135,7 milyon kuşu öldürüp yiyorlar. Yani akademinin kedileri istilacı yabancı tür olarak tanımlamasının sebebi, biyolojik çeşitliliği tehlikeye atmaları.

Kedi sahipleri ve kedi severler, bu ‘istilacı’ tanımlaması karşısında öfkelerini dile getirdiler ve bunun evcil kedilere kötü muameleyi teşvik edeceğinden şikâyet ettiler. İddialara göre yerel basında akademinin vahşi ve diğer kedilere ötanazi yapılması çağrısında bulunduğuna dair yanlış bir izlenim veren haberler bile yayınlandı.

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31/07/2022 16:59