Kediler sahiplerinin hareketlerini onları görmeden kulaklarıyla takip edebiliyor

Bilim insanları kedilerin, sahiplerini sadece duyarak takip edebildiğini tespit etti.

Hakemli bilim dergisi Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayımlanan araştırmaya göre kediler, sesleri kullanarak zihinsel harita oluşturuyor.

Önceki çalışmalar kedilerin, sahiplerinin sesini duyduğunda onların yüzünü görmeyi beklediğini göstermişti. Ancak hayvanların bunu nasıl yaptığı bilinmiyordu.

Buradan yola çıkan Japon bilim insanları, 50 evcil kediyi tek tek bir odaya kapatıp inceledi. Kedilere, sahiplerinin sesi defalarca dinletildi. Bunun ardından ya bir yabancının ya da sahiplerinin sesi odanın başka bir tarafındaki hoparlörden verildi.

Hayvan davranışında uzman olmayan bir grup gözlemci, kedilerin şaşkınlık düzeylerini puanladı.

Kedilerin, sahiplerinin sesinin yeri değiştiğinde şaşırdığını ortaya çıktı.

Uzmanlar çalışmanın, kedilerin ses gibi ipuçları aracılığıyla başkalarının nerede olduğunu hayal edebileceği anlamına geldiğini söyledi.

Araştırmanın ilk yazarı Dr. Saho Takagi şöyle konuştu:

Çalışma bu hayvanların, sahiplerinin sesine göre konumlarını zihinsel olarak haritalandırabildiğini gösteriyor. Kediler, sanıldığından daha engin bir akla sahip olabilir.

Öte yandan biyolog ve kedi uzmanı Roger Tabor'a göre bu kabiliyet çok şaşırtıcı değil. "Görmediğin şeyleri takip etme becerisi bir kedinin hayatta kalması için çok önemli" diyen Tabor, şöyle konuştu:

Kedilerin kendi bölgesinde dikkat etmesi gereken asıl şey, diğer kedilerin nerede olduğunu bilmek. Söz konusu beceri avlanmada da mühim… Bir kedi sahibi, besin ve güvenlik sağlayan biri olarak hayvan için çok değerli. Yani onun nerede olduğu çok önemli.

Derleyen: Uğurcan Yıldız

12/11/2021 10:19