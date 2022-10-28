Kediler Sahipleriyle Tıpkı Köpek ve Çocuklar Gibi Bağ Kuruyorlar!

Yeni bir çalışma evcil kedilerin tıpkı köpek ve çocuklar gibi sahipleriyle bağ kurduklarını öne sürüyor.

İnsanların bağlanma davranışlarını test etmek için bebeklerin yeni bir ortamdayken bakıcıları kısa bir süreliğine onlarla değilken nasıl tepki verdiklerini gözlemlediler.

Kendilerini güvende hisseden bebekler rahatça etrafı keşfetmeye meyilli iken, kendilerini güvende hissetmeyenler bakıcılarına sıkıca sarılmaya veya onlardan tamamıyla kaçınmaya meyillidirler. Bu ‘güven temelli test’ hem insanların hem de primatların bağlanma davranışlarını incelemek için kullanıldı.

Bu sefer, araştırmacılar kedilerin benzer davranışlar sergileyip sergilemediğini bilmek istediler. Bunu yapmak için araştırmacılar yeni bir odaya girmiş ve bakıcılarıyla 2 dakika geçirmiş 70 kediyi gözlemlediler.

Tıpkı İnsanlar Gibi

Daha sonra yalnız başlarına 2 dakika geçirdiler, ardından 2 dakikalığına özel kişileriyle bir araya geldiler. Tıpkı insanlar ve köpekler gibi, güvenli bağlanma stiline sahip olan kediler sahipleri odaya geri döndüklerinde daha az stresli ve daha sağlıklı bir şekilde odayı keşfettiler.

Oregon State Üniversitesi’nden çalışmanın yazarı Kristy Vitale kedilerin yüzde altmış beşinin ( ki bu da insan bebeklerinde olan yüzde ile aynı) güven bağı sergilediklerini de not düşerek ‘hem kedilerin hem de köpeklerin insanlara bağlılığı yavrular ve sahipleri arasındaki bağın uyumunu yansıtır.’ diyor.

‘’Bağlılık biyolojik olarak faydalı bir davranıştır. ‘’Çalışmamız kedilerin bağlılık duygusunun esnek olduğu insanlara bağlı durumlarda yaşadıklarında kedilerin büyük çoğunluğu insanları rahatlama kaynağı olarak kullandığını gösteriyor.’’

Buna karşın, kendilerini güvende hissetmeyen kediler kuyruklarını sallayarak, dudaklarını yalayarak, saklanarak, koşarak, utangaç davranarak veya hiç hareket etmeden sahiplerinin kucağında oturarak stres belirtileri gösterdiler.

Vitale bunu şu şekilde açıklıyor: ‘’ Tüm kedilerin bu şekilde davrandığı hakkında uzun zamandır süre gelen bir ön yargı var. Fakat kedilerin çoğunluğu sahiplerini güven kaynağı olarak görüyorlar. Stresli hissettiklerinde kedilerinizin güvende hissetmeleri size bağlıdır.’’

Araştırmacılar bu bağın kopup kopmayacağını öğrenmek istediler. 6 haftalık bir sürede araştırmacılar kedileriyle ve sahipleriyle bir sosyalleştirme çalışması yürüttüler ve hiçbir değişiklik göremediler, kediler ve sahipleri arasında bir bağ şekli oluşturduklarında bu yetişkinliğe kadar sürer.

Vitale o ve takımı, gelecekte kediler ve yavru kediler için barınakta kalmanın ne demek olduğunu ve sosyalleştirme ve beslenme imkanlarının bağlanma şekillerini etkileyip etkilemediğini araştırmayı umut ediyorlar.

Bu habere tepkiniz:



28/10/2022 23:10